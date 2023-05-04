بودبوز يقود فريقه الأهلي للعودة لدوري روشن السعودي

قاد الدولي الجزائري الأسبق رياض بودبوز، فريقه الأهلي، للعودة للدرجة الأولى السعودية دوري روشن، بعد الفوز ضد هجر، بهدفين مقابل هدف.

في المواجهة التي شارك فيها بودبوز، أمس الأربعاء، برسم الجولة 30 من الدرجة الثانية السعودية “دوري يلو”.

وسجل لاعب سانت إيتيان الأسبق بودبوز، هدفا حاسما في المواجهة، في الدقيقة 97 من علامة الجزاء، ضمن بها العودة لدوري روشن رفقة فريقه الأهلي.

قبل 4 جولات من نهاية فعاليات دوري الدرجة الثانية السعودية، برصيد 65 نقطة من أصل 30 جولة جمعها فريق الأهلي.

يجدر للإشارة، سجل بودبوز هذا الموسم مع فريقه الأهلي في دوري يلو السعودي 7 أهداف، منذ بداية الموسم.