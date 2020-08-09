بودبوز يقوم بمبادرة إنسانية اتجاه مناصر سان تيتيان

الرياضة
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بودبوز يقوم بمبادرة إنسانية اتجاه مناصر سان تيتيان
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري رياض بودبوز، لاعب سان تيتيان الفرنسي، جانبه الإنساني، اتجاه أحد أنصار الفريق من مرضى السرطان.

ونشر بودبوز، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، رسالة لوالد أحد مناصري سان تيتيان، بعد شفائه من مرض السرطان، وعده فيها بقميصه الشخصي، كهدية رمزية.

وقال الدولي الجزائري، في رسالته لمناصر الفريق: “والدك يعد مثالا يقتدى به، عليك أن تكون فخورا به”.

وأضاف رياض بودبوز: “سيكون من دواعي سروري، اهدائه قميصي، اعتني بوالدك”.


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