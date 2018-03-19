بودبوز يكسب مكانته ويبرز إمكانياته !

أكدت الصحافة الإسبانية، أن الجزائري “رياض بودبوز” عاد للتألق من جديد، بعد بداية موسم صعبة مع فريقه ريال بيتيس، وهذا ما كان ينتظره الطاقم الفني.

مدرب بيتيس نجح في إيجاد مركز مناسب للجزائري في آخر المباريات أين ساهم في تسجيل 4 أهداف من أصل 6.

أين مرر تمريرتين حاسمتين ونجح في تسجيل هدف وكان وراء الركنية التي سجل منها زميله “خافي غارسيا” هدفا.

عودة رياض إلى التشكيلة الأساسية لم يكن بالأمر السهل بل عمل بجهد كبير قبل أن يكسب مكانته.

في نفس السياق، أثنت جماهير “الأندلس” كثيرا على مدللها وطالبته بقيادة الفريق إلى المشاركة الأوروبية الموسم المقبل.