بودبوز يلعب آخر حظوظه رفقة سان تيتيان في الأروبا ليغ

الرياضة
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بودبوز يلعب آخر حظوظه رفقة سان تيتيان في الأروبا ليغ
بقلم كريم.تيغرمت

سيخوض الدولي الجزائري رياض بودبوز، رفقة ناديه سان تيتيان، مباراة حاسمة في مشوارهم ضمن منافسة الأوروبا ليغ، عند مواجهة نادي أولكسنديريا الأوكراني.

وتواجد رياض بودبوز، ضمن قائمة ناديه سان تيتيان، التي تنقلت إل أوكرانيا استعدادا لمواجهة نادي أولكسنديريا، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات الأوروبا ليغ.

ويتوجب على رفقاء بودبوز، الفوز بهذه المواجهة، للإبقاء على حظوظهم في التأهل للدور المقبل، ضمن مجموعتهم الأولى.

وحصد نادي سان تيتيان، نقطتين فقط، من ثلاثة مباريات لعبها ضمن هذا الدور، ما يجعل مواجهة أولكسنديريا، آخر فرصة لرفاق رياض بودبوز، للبقاء في سباق الأوروبا ليغ.


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