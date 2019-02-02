“بودبوز” يلفت الأنظار في “فيغو”

تمكن الدولي الجزائري، “رياض بودبوز”، من لفت الأنظار، خلال أول تمرين له رفقة ناديه، “سيلتا فيغو” في آخر أيام “الميركاتو”.

وأكد المُدرب “ميغيل كاردوسو” بأن اليساري، جاهز ومن الآن للدخول في أجواء المُنافسة الرسمية، بداية من اليوم السبت ومواجهة “إشبيلية”.

وصرّح قائلا :”هو في القائمة الأولية للفريق والتي ستكون معنية بجولة هذا الأسبوع من الدوري، ومُشاركته ستُحدد في آخر لحظة”.

وألمح التقني البرتغالي، بأن القادم من “ريال بيتيس”، سيكون بديلا في أحسن حال، خاصة وأنه يفتقد لـ”الريتم”، بسبب وضعيته السابقة.