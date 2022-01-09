بودبوز يمازح التونسي الخزري: ستصلون للنهائي لكن ستنهزمون أمام الجزائر

وجّه الدولي الجزائري رياض بودبوز رسالة لزميله التونسي وهبي الخزري الذي ينشط رفقة في فريق سانت ايتيان في فرنسا.

وظهر بودبوز في إحدى الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي. يقدّم رسالة تحمله في طياتها ابتسامة “إن شاء الله تصل إلى نهائي كأس امم افريقيا وتنهزم ضد الجزائر”.

كما ختم “بالتوفيق لك ولمنتخب تونس، قدمتهم مشوار طيب، أنا متأكد أنّك ستجّل عدد من الأهداف وتعود لنا بقوة إلى الفريق”.

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وحطت طائرة المنتخب الوطني أمسية اليوم بمطار دوالا الدولي بالكاميرون، إستعدادا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق يوم غد الأحد.

وتنقل المنتخب الوطني على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من العاصمة القطرية الدوحة إلى مدينة دوالا الكاميرونية أين ستتجه البعثة الجزائرية مباشرة إلى فندق أونومو بمدينة دوالا.

واتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مجموعة من القرارات التي سيتم اعتمادها في “كان” الكاميرون 2021 المقرر انطلاقها غدا الأحد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، السماح للمنتخبات المشاركة في “كان” الكاميرون، بإجراء خمسة تغييرات كحد أقصى في كل مباراة.

وأوضحت الكاف، بأنه التغييرات الخمسة، يجب أن تتم في ثلاث مرات كحد أقصى، كما يمكن إجراؤها بين شوطي اللقاء.

كما سيتم السماح بتبديل إضافي واحد لكل منتخب، في حال اللجوء للوقت الإضافي، في احدى مباريات هذه الدورة

وبخصوص عدوى كورونا، أكدت الكاف، منع أي لاعب مصاب بالعدوى، من المشاركة أو التواجد في الملعب.

وسيكون لزاما على أي فريق خوض مبارياته في هذا الكان، إذا توفر على 11 لاعبا متاح، ونتيجة تحاليله سلبية.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اعتبار أي منتخب لا يتوفر على الأقل على 11 لاعبا متاحا، خاسرا لمباراته بنتيجة 2-0.