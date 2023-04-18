بودبوز يملي شروطه على الأهلي السعودي

أملى الدولي الجزائري، رياض بودبوز، شروطه على نادي الأهلي الناشط في دوري “يلو” السعودي، بخصوص إمكانية الاستمرار مع الفريق.

وينتهي عقد لاعب الخضر مع النادي السعودي، مع نهاية الموسم الكروي الجاري. وهو الذي التحق بالأهلي خلال فترة التحويلات الصيفية الماضية، بعقد لموسم واحد.

وأكدت تقارير صحفية سعودية. نية مسؤولي الأهلي السعودي، المرشح بقوة للعودة إلى دوري “روشن” في تجديد عقد بودبوز.

وأفاد موقع “سعودي” في هذا الصدد، بأن وكيل أعمال خريج مدرسة سوشو الفرنسي. تواجد مؤخرا بمدينة جدة.

كما أوضح المصدر نفسه، بأن مناجير بودبوز، طالب إدارة الأهلي برئاسة وليد معاذ، بتحسين عقد وكيله في حال تفعيل عقده لمدة سنة إضافية.