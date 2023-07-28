بودبوز يمنح أول هدية لمواطنه محرز في الأهلي السعودي

منح الدولي الجزائري رياض بودبوز أول هدية لمواطنه رياض محرز الوافد الجديد إلى فريقه الأهلي السعودي.

وقام رياض بودبوز بإهداء القميص الحامل لرقم 7 لـ “الفنّان” احتراما وتقديرا له، كما أخذ عدد من الصور رفقته كـ “عربون” ترحيب به.

كما بادر رياض محرز، هو الأخر، إلى وضع صورة له رفقة بودبوز، عبر صفحته الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الجمعة، مرفقا إيّاها بالعلم الوطني و إيموجي، كاتبا في الوقت نفسه “X2”.

وكان قائد الخضر قد أبدى سعادته الكبيرة بالإلتحاق بالنادي السعودي والبطولة السعودية التي شهدت توافد نجوم كبار في عالم المستديرة على غرار كريستيانو رونالدو وكريم بن زيمة.

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