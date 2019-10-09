بودبوز ينال إعتراف مُدربه والفرنسيين

تحصل الدولي الجزائري، رياض بودبوز على إعتراف الفرنسيين، بإختياره ضمن التشكيلة المثالية من الليغ 1، بعد الفوز أمام الغريم ليون.

وجاء تصنيف اليساري الساحر مع نجوم هذا الأسبوع، بعد تقديم إسترجاعه لمكانته الأساسية مع سانت إيتيان وتقديمه لمُستوى كبير جدا.

وساهم خريج مدرسة سوشو في قيادة “الخضر” للتغلب على عدوهم اللدود، بفضل تمريرة حاسمة، حسمت اللقاء لزملائه بهدف دون رد.

وإضافة الى هذا، نال اللاعب الأسبق لريال بيتيس إشادة مُدربه الجديد كلود بويال، والذي يبدو بأنه سيعتمد عليه بإنتظام مُستقبلا.

وصرح الفرنسي قائلا :”لا نتملك لاعبين كُثر مثل رياض قادرين على صناعة الفارق، ومنحنا لمسية فنية ونعمل على الإستفادة منه”.