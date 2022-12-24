بودبوز ينال الإعتراف في الدوري السعودي

حظي الدولي الجزائري الأسبق، رياض بودبوز، لاعب نادي الأهلي السعودي، بالاعتراف، نظير آدائه في الدوري السعودي.

وأختير بودبوز، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي، نظير تألقه بألوان ناديه الأهلي.

كما يأتي هذا اعترافا بمساهمة الدولي الجزائري، في الفوز الثمين الذي حققه ناديه أمام فريق هجر، بثلاثية كاملة.

يذكر أن رياض بودبوز، شارك أساسيا في هذه المباراة، وسجل الأهدف الأول لفريقه، كما بصم على مردود كبير.