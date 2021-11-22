بودبوز ينال الإعتراف من نادي وجماهير سان تيتيان
بقلم كريم.تيغرمت
أختير الدولي الجزائري السابق، رياض بودبوز، كرجل المباراة، في صفوف ناديه سان تيتيان، نظير آداء في مواجهة فريق تراوا.
وكشف إدارة سان تيتيان، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن اختيار بودبوز، كأفضل لاعب في صفوف الفريق في هذه المباراة.
كما نال صاحب اليسرى السحرية، أعلى نسبة تصويت من جانب أنصار سان تيتيان، بنسبة بلغت 42%، متفوقا بذلك على زملائه.
يذكر أن صحيفة “ليكيب” الفر نسية، منحت رياض بودبوز، علامة (8/10)، نظير آدائه في مواجهة تروا.
𝗖𝗵𝗲𝗳 𝗱’𝗼𝗿𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗿𝗲 ✨
Avec 42% (🥰) des votes, Ryad #Boudebouz 🇩🇿 est finalement élu 𝐡𝐨𝐦𝐦𝐞 𝐝𝐮 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 après #ESTACASSE 💚 pic.twitter.com/v6BSJoUjtd
— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 22, 2021
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