بودبوز ينال الإعتراف من نادي وجماهير سان تيتيان

أختير الدولي الجزائري السابق، رياض بودبوز، كرجل المباراة، في صفوف ناديه سان تيتيان، نظير آداء في مواجهة فريق تراوا.

وكشف إدارة سان تيتيان، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن اختيار بودبوز، كأفضل لاعب في صفوف الفريق في هذه المباراة.

كما نال صاحب اليسرى السحرية، أعلى نسبة تصويت من جانب أنصار سان تيتيان، بنسبة بلغت 42%، متفوقا بذلك على زملائه.

يذكر أن صحيفة “ليكيب” الفر نسية، منحت رياض بودبوز، علامة (8/10)، نظير آدائه في مواجهة تروا.