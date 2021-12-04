بودبوز ينال الاعتراف في سانت اتيان

أختير الدولي الجزائري رياض بودبوز، كأفضل لاعب في الشهر، ضمن تشكيلة ناديه سانت اتيان الفرنسي.

وأعلن نادي سان تيتيان، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عن تتويج بودبوز، بجائزة لاعب الشهر، بتصويت الأنصار.

كما كشفت إدارة النادي الفرنسي، عن نيل صاحب القدم اليسرى نسبة تصويت بلغت 34.8%، متفوقا على زميله التونسي وهبي خزري.

ويأتي هذا الاعتراف الذي حظي به رياض بودبوز، نظير المردود الكبير الذي يقدمه هذا الموسم بألوان سانت اتيان.

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