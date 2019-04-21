بودبوز ينال الثناء بمردوده أمام جيرونا

بصم الدولي الجزائري رياض بوديوز، على مردود جيد، خلال الفوز الذي حققه فيرقه سيلتا فيغو، أمس السبت أمام جيرونا.

ونال بوديوز، الثناء، بعد المردود الجيد الذي قدمه طيلة الـ88 دقيقة، التي شارك فيها خلال هذه المواجه التي انتهت بفوز فريقه بـ2-1.

ورغم عدم تمكنه من التسجيل في هذه المباراة، إلا أن الدولي الجزائري، شكل خطورة كبيرة على دفاع جيرونا، بتسديداته ومراوغاته الحاسمة.

وبهذا الفوز تمكن رياض بوديوز، رفقة ناديه سيلتا فيغو، من تعزيز رصيدهم نثلاثة نقاط جيدة، ليغادر منطقة الخطر في جدول ترتيب الليغا.