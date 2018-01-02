بودبوز ينفي الشائعات وينشر هذه الصورة

رد الدولي الجزائري، رياض بودبوز على الأخبار أخبار رحيله الى نيس خلال الميركاتو الشتوي بطريقته الخاصة من حسابه في “تويتر”.

وقام صاحب القدم اليُسرى السحرية بالتغريد ووضع صورة جديدة له بقميص نصفه بألوان “ريال بيتيس” ونصفه الآخر بألوان المنتخب الوطني.

وصُنفت خرجة اللاعب السابق لـ”مونبوليي” بأنها رسالة في عدم وجود أدنى نية لديه لتغيير الأجواء، وبأنه مُرتاح مع أبناء الأندلس.

وأكدت وسائل إعلامية فرنسية، بأن مُسيري “نيس” قدموا عرضا رسميا لإستعارة خريج مدرسة “سوشو” خاصة وأنه لايلعب كثيرا مع “الفيرديبلانكو”.