بودبوز يواصل فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لسانت ايتيان

تواجد الدولي الجزائري رياض بودبوز، من جديد، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه سانت تيتيان، والمعنية بمواجهة نادي رين، ضمن الدوري الفرنسي.

ونشر الحاب الرسمي لنادي سانت تيتيان، التشكيلة الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، أين ضمت اسم بودبوز.

كما يأتي اعتماد كلود بويل، على بودبوز، بالنظر للمستوى الكبير الذي أبان عليه هذا الأخير، في المباريات الماضية للفريق.

يذكر أن رياض بودبوز، أختير كأفضل لاعب لشهر أكتوبر المنقضي، ضمن تشكيلة ناديه سانت تيتان.