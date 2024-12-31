بودبوز يُبدي إعجابه بهذا اللاعب في المنتخب الوطني

أبدى لاعب المنتخب الوطني السابق والحالي لشبيبة القبائل، رياض بودبوز، إعجابه بلاعب من المنتخب الوطني الأول.

وحسب ما نشره الإعلامي الجزائري بصحيفة “ليكيب” الفرنسية، نبيل جاليت، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”. فإن خريج مدرسة سوشو، رياض بودبوز، أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب، أحمد قندوسي.

وأشار الإعلامي نبيل جاليت، على هامش حواره مع رياض بودبوز، فإن الأخير أكد له أن أحمد قندوسي لفت انتباهه بعد المستويات الراقية التي قدمها مع المنتخب الوطني.