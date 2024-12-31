بودبوز يُبدي إعجابه بهذا اللاعب في المنتخب الوطني
بقلم فيصل زيان بوزيان
أبدى لاعب المنتخب الوطني السابق والحالي لشبيبة القبائل، رياض بودبوز، إعجابه بلاعب من المنتخب الوطني الأول.
وحسب ما نشره الإعلامي الجزائري بصحيفة “ليكيب” الفرنسية، نبيل جاليت، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”. فإن خريج مدرسة سوشو، رياض بودبوز، أبدى إعجابه بإمكانيات اللاعب، أحمد قندوسي.
وأشار الإعلامي نبيل جاليت، على هامش حواره مع رياض بودبوز، فإن الأخير أكد له أن أحمد قندوسي لفت انتباهه بعد المستويات الراقية التي قدمها مع المنتخب الوطني.
Lors de mon entretien via @lequipe avec Ryad Boudebouz, le meneur de jeu de la JSK m’a dit le plus grand bien d’Ahmed Kendouci qui lui a tapé dans l’oeil avec la sélection algérienne. pic.twitter.com/gMUCjqYcbY
— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 31, 2024
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