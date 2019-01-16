“بودبوز” يُستبعد عن تدريبات “بيتيس”!

غاب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، عن تدريبات ناديه “ريال بيتيس”، اليوم الأربعاء، وذلك رغم عدم مُعاناته من أي مُشكل يُذكر.

وأشارت جريدة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن اليساري، ممنوع من التمرن مع زملائه في الأندلس، تحسبا لرحيله خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وتأتي هذه الخُطوة منطقية، لتفادي تعرضه للإصابة خلال هذه الفترة الحساسة، مما قد يُعطل أي صفقة في الأيام القليلة القادمة.

يُشار بأن خريج مدرسة “سوشو”، يتجه للعودة الى “الليغ 1” الفرنسية، وهو المطلوب بإلحاح من طرف “بوردو” و”نيس” على التوالي.

يُذكر بأن “البلانكي فيرديس” يتواجدون في مُفترق الطرق بسبب “بودبوز”، ويسعون للتخلص منه بشتى الطرق الممكنة قبل نهاية الشهر الجاري.