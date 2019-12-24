بودبوز يُصنف كأسوأ صفقات الليغ 1

صُنف الدولي الجزائري رياض بودبوز، ضمن تشكيلة أسوأ الصفقات التي قامت بها الأندية الفرنسية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وإعتبرت جريدة “لو فيغارو”، بأن صاحب القدم اليُسرى، لم يكن قادرا على فرض نفسه تماما، منذ وصوله لصفوف سانت إيتيان.

وأوضح ذات المصدر، بأن اللاعب السابق لريال بيتيس، فشل في التأقلم مع الخطة التي يُطبقها مُدربه الجديد كلود بويال.

وإكتفى خريج مدرسة سوشو، بتسجيل هدف يتيم منذ بداية الدوري، مع تقديم ثلاث كُرات حاسمة في المُباريات التي شارك فيها.

يُشار بأن صانع الألعاب، تحول لمُجرد عنصر إحتياطي في الآونة الأخيرة، لكونه لا يُقدم الإضافة كُلما نال فُرصته.