بودبوز يُطمئن الجميع في ريال بيتيس

أعلن نادي “ريال بيتيس” الإسباني عودة الدولي الجزائري، رياض بودبوز للتدريبات الجماعية مع بقية زملائه وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح “البلانكي فيرديس” بأن صاحب القدم اليُسرى السحرية تخلص من المُشكل العضلي البسيط الذي تعرض على مُستو القدم نهاية الأسبوع.

وسيكون النجم السابق لـ”مونبوليي” حاضرا مع تشكيلة المدرب “كيكي سيتين” خلال السفرية التي تنتظرهم لمُلاقاة “ديبورتيفو آلافيس”، بعد غد الإثنين.

ويتواجد، رياض بودبوز حاليا في أفضل أحواله بعدما إسترجع مُستواه الطبيعي، وتقديمه لعروض مميزة جدا خلال الجولات الماضية من الليغا.