بودبوز يُعزي عائلات شهداء الطائرة

الرياضة
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بودبوز يُعزي عائلات شهداء الطائرة
بقلم إسماعيل عشاش

عزّى الدولي الجزائري، رياض بودبوز أُسر وأقارب الشهداء الـ257 الذين وافتهم المنية بعد سقوط الدراماتيكي للطائرة العسكرية، أمس الأربعاء ببوفاريك.

وغرّد صاحب القدم اليُسرى السحرية من على حسابه الرسمي على موقع “تويتر” قائلا :”التعازي الخالصة لأسر العسكريين، تحيا الجزائر”.

وأرفق نجم “ريال بيتس” هذه التغريدة ب”هاشتاغ” متعلق بالأحداث الأليمة التي عاشتها الجزائر وهي” Crash” و”بوفاريك” “طائرة عسكرية” “الجزائر” “بوفاريك”.

وكان جميع لاعبي المنتخب الوطني برزوا بوقفتهم التضامنية مع شهداء الطائرة العسكرية، مُبدين حسرتهم على هذه الحادثة الأليمة.

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