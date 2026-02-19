بودجة: “التتويج بالألقاب يتطلب الإستقرار في الفريق”

أبرز الرئيس الجديد لمجلس إدارة فريق شبيبة القبائل، عادل بودجة، أهم العوامل التي يجب توفرها، والعمل بها، حسب وجهة نظره، من أجل قيادة الفريق للتتويج بالألقاب.

وصرج بودجة، أمس الأربعاء، خلال ندوته الصحفية: “بالنسبة لي أفضل الاستثمار في تعداد، وفريق، على مدى ثلاثة سنوات، وأكثر”.

كما أضاف رئيس مجلس إدارة الشبيبة: “إذا أردنا التتويج بالألقاب، علينا أولا السعي، والعمل على ضمان عن الاستقرار”.

وتابع عادل بودجة: “لانجاح أي مشروع هناك معايير محددة وواضحة، هي الكفائة، الشفافية، الاستقرار، التواصل، واتخاذ القرارات الصائبة”.