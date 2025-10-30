بودراع: “أظهرنا شخصية كبيرة في مواجهة شبيبة القبائل”

أثنى مدرب شبيبة الساورة، لطفي بودراع، على مردود فريقه، في مباراتهم الأخيرة التي انتهت بالتعادل (2-2)، أمام الضيف شبيبة القبائل.

وصرح المدرب بودراع، عقب هذه المباراة: “قدمنا شوط بمستوى كبير أين تحكمنا في الكرةو وفرضنا سيطرتنا”.

كما أضاف: “تلقينا هدفين في ربع ساعة، من أخطاء ارتكبناها ونتحملها، لكن عودتنا في النتيجة أظهرت الشخصية القوية للفريق”.

وتابع لطفي بودراع: “بعد عودتنا في النتيجة، قدمنا عروض متنوعة، على الأطراف وفي العمق، وكنا قادرين على تسجيل الهدف الثالث”.