بودراع: “أظهرنا شخصية كبيرة في مواجهة شبيبة القبائل”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى مدرب شبيبة الساورة، لطفي بودراع، على مردود فريقه، في مباراتهم الأخيرة التي انتهت بالتعادل (2-2)، أمام الضيف شبيبة القبائل.
وصرح المدرب بودراع، عقب هذه المباراة: “قدمنا شوط بمستوى كبير أين تحكمنا في الكرةو وفرضنا سيطرتنا”.
كما أضاف: “تلقينا هدفين في ربع ساعة، من أخطاء ارتكبناها ونتحملها، لكن عودتنا في النتيجة أظهرت الشخصية القوية للفريق”.
وتابع لطفي بودراع: “بعد عودتنا في النتيجة، قدمنا عروض متنوعة، على الأطراف وفي العمق، وكنا قادرين على تسجيل الهدف الثالث”.
