بودراع: “أفضل اللعب في أيام الأسبوع بدل تأجيل المباريات”

أبدى مدرب شبيبة الساورة، لطفي بودراع، رأيه بخصوص البرمجة الحالية لمباريات البطولة المحترفة، وتأجيل بعض اللقاءات.

وصرح المدرب بودراع، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “أفضل أن يكون هناك استمرارية في لعب مباريات البطولة”.

كما أضاف: “التوقف عن اللعب لفترة معينة يؤثر على مردود الفريق، رغم اداركي صعوبة برمجة المباريت بسبب عدم جاهزية بعض الملاعب”.

وتابع لطفي بودراع: “بالنسبة لي أفضل اللعب حتى في أيام الأسبوع إذا تطلب الأمر ذلك، بدل تأجيل المباريات”.