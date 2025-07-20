بودراع: “بداية تحضيراتنا الصيفية تسير في أفضل الظروف”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث مدرب شبيبة الساورة، لطفي بودراع، عن التحضيرات الصيفية التي بدأها فريقه استعدادا للموسم الكروي الجديد، مؤكدا سير عملهم في أحسن الظروف.
وصرّح المدرب بودراع، في هذا الخصوص: “اخترنا التواجد بمنطقة تاغيت، لتوفر كل الظروف التي تساعدنا على خوض تحضير جيد”.
كما أضاف: “بداية تحضيراتنا كانت موفّقة، وكل الأمور تسير على أحسن ما يرام، وجل اللاعبين حاضرين”.
كما كشف مدرب شبيبة الساورة، لطفي بودارع: “سنخوض تربص آخر بمنطقة تيكجدا، أين سيلتحق بالتعداد الحالي، ثلاثة لاعبين آخرين”.
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