إعــــلانات
الرياضة

 بودراع: “بداية تحضيراتنا الصيفية تسير في أفضل الظروف”

بقلم كريم تيغرمت
 بودراع: “بداية تحضيراتنا الصيفية تسير في أفضل الظروف”
  • 27
  • 0

تحدث مدرب شبيبة الساورة، لطفي بودراع، عن التحضيرات الصيفية التي بدأها فريقه استعدادا للموسم الكروي الجديد، مؤكدا سير عملهم في أحسن الظروف.

وصرّح المدرب بودراع، في هذا الخصوص: “اخترنا التواجد بمنطقة تاغيت، لتوفر كل الظروف التي تساعدنا على خوض تحضير جيد”.

كما أضاف: “بداية تحضيراتنا كانت موفّقة، وكل الأمور تسير على أحسن ما يرام، وجل اللاعبين حاضرين”.

كما كشف مدرب شبيبة الساورة، لطفي بودارع: “سنخوض تربص آخر بمنطقة تيكجدا، أين سيلتحق بالتعداد الحالي، ثلاثة لاعبين آخرين”.

رابط دائم : https://nhar.tv/lO33n
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر