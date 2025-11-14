بودراع: “قررت الرحيل عن الساورة بعد مباراتنا ضد المولودية”

عاد المدرب لطفي بودراع، للحديث عن مغادرته فريق شبيبة الساورة، هذا المسوم، معددا الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

وكشف بودراع، في تصريح للإذاعة الوطنية: “بعد هزيمتنا ضد مولودية الجزائر، شعرت بعدم الرضى من مسؤولي الفريق على نتيجة اللقاء، لذا بدأت التفكير في الرحيل”.

كما أضاف: “اتخذت قراري قبل مباراتنا ضد بارادو، لكن أعلنت عنه بعد المواجهة، ومسؤولي الفريق لم يعارضو قرار رحيلي”.

وأردف: “اعتبر بأن مشواري لم يكن سيئا، وأتمنى لمن يخلفيني أن يحقق أهداف الفريق، بضمان مشاركة قارية للموسم المقبل”.

وتابع المدرب لطفي بودراع، لكل بداية نهاية، كانت لدي علاقة جيدة مع اللاعبين، وأتمنى لهم الأفضل في باقي مسوار الموسم الجاري”.