بودراع مدربا جديدا لشبيبة الساورة

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، عن تعيينها للمدرب لطفي بودراع، على رأس العارضة الفنية للفريق.

ونشرت إدارة شبيبة الساورة، بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، رحبت من خلاله بمدربها الجديد بودراع.

كما أكد مسؤولي نادي الجنوب، ثقتها في كفاءت وخبرة مدربها الجديد، ومعرفته الجيدة لأجواء النادي، لتجربته السابقة مع الفريق.

وتعلق إدارة فريق شبيبة الساورة، أمال كبيرة على المدرب لطفي بودراع،ليقادة الفريق إلى بداية مرحلة جديدة، مليئة بالعمل، العطاء والإنجازات.