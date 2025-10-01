بودراع يهدي الجزائر ميدالية فضية جديدة

حصد العداء الجزائري عبد الهادي بودراع، اليوم الأربعاء، ميدالية جديدة، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء تتويج العداء الجزائري بودراع، بهذه الميدالية الفضية، من مشاركته في سباق 5000 متر رجال (T13).

وتمكن عبد الهادي بودراع، من افتكاك المركز الثاني في هذا السباق، ما سمح له بنيل الميدالية الفضية.

وبهذا ساهم العداء عبد الهادي بودراع، في رفع رصيد الجزائر من الميداليات، في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، الجارية حاليا بالعاصمة الهندية “نيودلهي”.