بودرامة: “اقتنعت بمشروع السياربي وجاهز لإسعاد الجماهير”

أكد الوافد الجديد على تشكيلة شباب بلوزداد، أشرف بودرامة، بأن المفاوضات مع إدارة النادي جرت في ظروف جيدة وبسرعة، مبرزا بأن الرئيس مهدي رابحي، اقنعه بمشروع الشباب.

كما أبرز بودرامة، في تصريحات للصحفة الرسمية للنادي، عقب تقديمه لاعبا جديد، بأن الشباب يملك أفضل اللاعبين المتوفرين في البطولة، مضيفا: “المنافسة ستكون قوية ومفيدة، سواء للاعب أو الفريق، وجاهز لتقديم الأفضل”.

وعرج مدافع الشباب الجديد للحديث عن شغف أنصار النادي العاصمي، موضحا بأن معروفون بحبهم ووفائهم، وأضاف: “حينما تراهم في المدرجات تشعر بالقشعريرة، وستقدم كل ما عندك.. سأعمل على إسعادهم وأن أكون عند حسن ظنهم”.

وختم بودرامة: “كل اللاعبين القادمين من الشرق الجزائري، وخاصة المدافعين نجحوا في شباب بلوزداد، مثل ماتام ومضوي وشرفاوي.. أتمنى أن أسير على خطاهم”.