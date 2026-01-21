بودربالة: المعركة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي معركة دولة

أكد رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة اليوم الأربعاء، أن جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني. و لمصداقية النظام المالي و للاستقرار الاجتماعي.

وأضاف بودربالة، على هامش افتتاح أشغال فعاليات الملتقى العلمي الموسوم بالجديد في الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما في ظل القانون رقم 10/25. أن القضاء باعتباره حجر الزاوية في تطبيق القانون مدعو الى الاضطلاع بدوره الكامل في تفعيل هذه النصوص. من خلال التطبيق الصارم و الدقيق لأحكامها، وتوحيد الاجتهاد القضائي. وتعزيز التكوين المتخصص، بما يضمن النجاعة و الفعالية في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

وأشار المتحدث، إلى أن هذا اليوم الدراسي يكتسي أهمية خاصة، كونه يشكل فضاء مؤسساتيا لتبادل الآراء و الخبرات بين القضاة و مختلف الفاعلين. قصد تعميق الفهم العملي للنصوص الجديدة، وتذليل الصعوبات التي قد تطرحها الممارسة الميدانية.

كما أكد بودربالة أن هذا اليوم الدراسي لا يقتصر على تبادل المعلومات بل يمثل منبر البناء شبكة من التعاون بين المؤسسات و الخبراء. لكون المعركة ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليست مسؤولية جهاز دون آخر، بل هي معركة دولة. تستوجب يقظة جماعية و تنسيقا مستمرا بين كل الفاعلين من قضاة، ومحامين، وموثقين، وخبراء ماليين، وأجهزة رقابة.

