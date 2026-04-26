بودربالة: “سنعمل المستحيل لإسعاد أنصار اتحاد العاصمة هذا الموسم”

أكد مهاجم اتحاد العاصمة محمد بودربالة، عزمه رفقة زملائه، على تقديم أفضل ما لديهم نهاية هذا الموسم، لإسعاد أنصار الفريق.

وصرّح المهاجم بودربالة، في هذا الخصوص، للصفحة الرسمية للاتحاد: “نحن جد سعداء بتأهلنا لثاني نهائي لنا هذا الموسم”.

كما أضاف: “نحن نعمل المستحيل من أجل اسعاد أنصار الفريق هذا الموسم، وأنا شخصيا أعمل المستحيل من أجل ذلك”.

وتابع محمد بودربالة: “تنتظرنا حاليا مباراتي نهائي، نتمنى أن نكون في المستوى، لاسعاد أنصار اتحاد العاصمة”.

يذكر أن فريق اتحاد العاصمة، سيخوض نهائي كأس الكونفيدرالية ضد الزمالك المصري، بالإضافة لنهائي كأس الجزائر، في مواجهة شباب بلوزداد.