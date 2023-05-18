بودربال حكما لربع نهائي الكأس بين شباب بلوزداد وجمعية الخروب

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، هوية ثلاثي التحكيم الذي سيدير مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية، والتي ستجمع شباب بلوزداد، بجمعية الخروب.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، عينت لحمة التحكيم، الحكم بودربال، لإدارة هذه المباراة المقررة يوم الأحد المقبل.

كما سيدير الحكم بودربال، هذا اللقاء، بمساعدة كل من بن علي، مساعد أول، وبن سلامة حكم مساعد ثاني، بالإضافة لقبايلي، كحكم رابع.

يذكر أن مباراة ربع نهائي كأس الجمهورية، بين شباب بلوزداد، وجمعية الخروب، المبرمجة يوم الأحد المقبل، ستجرى بملعب “20 أوت 1955”.