بودربال حكما لمباراة شباب بلوزداد و الخروب في ربع نهائي الكأس

عيّنت لجنة التحكيم التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم الحكم طيب بودربال لإدارة مباراة شباب بلوزداد وجمعية الخروب في ربع نهائي الكأس.

كما كلّفت لجنة التحكيم الحكمين بن علي وورد بن سلامة بمساعدة بودربال في إدارة المباراة. التي ستجري بملعب 5 جويلية الأولمبي يوم الأحد المقبل.

ويسعى الفريقين للفوز بالنقاط الثلاث على امل التأهل إلى النصف النهائي ومباشرة إلى النهائي، الذي سيحسم هوية البطل الموسم الجاري.

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