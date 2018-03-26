بودربال يعود من الإصابة ويلتحق بتدريبات الإتحاد

التحق مهاجم اتحاد العاصمة، رفيق بودربال، بالتدريبات الجماعية لفريقه، بعد عودته من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكشف الموقع الرسمي لإتحاد العاصمة، أنّ رفيق بودربال، شفي تماما من الإصابة، وشارك أمس الأحد رفقة زملائه في المباراة التطبيقية التي أجراها الفريق.

وكان بودربال (30 عاما)، قد تعرض لإصابة خلال مباراة الداربي، التي جمعت فريقه بالغريم التقليدي مولودية الجزائر، لحساب البطولة.

ويجري نادي سوسطارة تحضيراته حاليا تحسبا لمباراة الداربي المقبلة، والتي ستجمعه بأبناء لعقيبة، لحساب الجولة الـ24 من المحترف الأول.

وسينشط مدرب اتحاد العاصمة، ميلود حمدي، ندوة صحفية خاصة بهذه المباراة، يوم الأربعاء المقبل بملعب “عمر حمادي”، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.