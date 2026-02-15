بودن: “الأرندي” حزب الجزائر.. وملتزم بعدم تكرار أخطاء الماضي

ألقى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، كلمة خلال الاحتفالية التي نظمها الحزب بمناسبة تأسيسه، مؤكداً أن “هذا الحزب خُلق من أجل الجزائر وفقط”.

وأضاف بودن أن “التجمع الوطني الديمقراطي من بنات أفكار الرئيس الأسبق اليامين زروال والكثير من الرجال”. معرباً عن اعتزازه بكون الحزب “شريكاً في الأغلبية الرئاسية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون”.

كما شدّد على أن “الجميع يقرّ بصدق نوايا الرئيس تبون، هذا الرجل الذي لا يهادن في كل ما يتعلق بمصالح هذا الشعب”. مشيراً إلى أن الحزب “لن يكرر أخطاء الماضي”.

وأكد بودن أن الحزب “طلب من الأمناء العامين فتح الأبواب أمام المواطن ليقرر، وسنبني معه قوة تجعله يشعر بأنه شريك”.