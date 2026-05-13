بودن: الأرندي يتجه نحو سياسة عصرية قريبة من المواطن وسيبقى وفيًا لثوابته الوطنية ومصلحة الجزائر

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي منذر بودن أن “الأرندي” يشهد في المرحلة الحالية حركية سياسية متجددة. يسعى من خلالها إلى إعادة تموقعه في الساحة الوطنية.

جاء ذلك في خطاب سياسي يركز على القرب من المواطن والانفتاح على الطاقات الشابة والكفاءات الوطنية.

وقال بودن خلال تجمع شعبي نشطه بالدرارية في ولاية الجزائر، إن “الأرندي” يتجه نحو ممارسة سياسية عصرية تتجاوز النمطية التقليدية. وتقوم على التفاعل المباشر مع انشغالات المواطنين ومواكبة التحولات الجديدة في المجتمع.

وأوضح بودن أن “الأرندي” يراهن على تجديد النخب السياسية عبر منح الفرصة للشباب والكفاءات الصاعدة.

وأشار بودن إلى أن القوائم الانتخابية للأرندي تضم وجوهًا شابة تحمل أفكارًا ومبادرات جديدة. في إطار رؤية تعتبر الاستثمار في العنصر البشري أساسًا لبناء مستقبل الجزائر.

وفي السياق ذاته، شدد بودن على أن “الأرندي” يشكل فضاءً سياسيًا مفتوحًا لكل من يرغب في خدمة الوطن ضمن إطار منظم ومسؤول.

وتطرق بودن إلى قضية الضغط العمراني والاختناق المروري الذي تعرفه العاصمة. معتبرًا أن تحويل بعض المقرات الإدارية والمؤسسات خارج الجزائر العاصمة قد يساهم بشكل فعلي في تخفيف هذه الأزمة وتحسين ظروف التنقل والحياة اليومية للمواطنين.

كما أكد بودن أن “الأرندي” يسعى إلى تشكيل بديل سياسي “قوي وواقعي”. قادر على نقل انشغالات المواطنين إلى مؤسسات الدولة بفعالية ومسؤولية.

وأضاف بودن أن “الأرندي” يستمد اليوم قوته من حضوره الميداني ومن ثقة المواطنين، وليس من الصورة النمطية القديمة التي كانت تصفه بـ”حزب الإدارة”.

واختتم بودن بالتأكيد على تمسك “الأرندي” بثوابته الوطنية ودوره في الدفاع عن الجمهورية والدولة الوطنية. مشددًا على أن الحزب سيواصل العمل من أجل خدمة الجزائر والحفاظ على استقرارها ومصالحها العليا.