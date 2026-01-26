بودن: الجالية الجزائرية لها دور محوري في الدفاع عن مصالح الوطن على الساحة الدولية

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، على الأهمية الاستراتيجية للجالية الجزائرية بالخارج ودورها المحوري في بناء الوطن والدفاع عن مصالحه على الساحة الدولية.

وجاء هذا خلال مداخلة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن عبر تقنية التحاضر المرئي.

وبتكليف من الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن، نظّم مستشار الأمين العام، شمس الدين بريك. لقاءً تفاعليًا مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، وذلك بمدينة ليون بفرنسا.

وحسب بيان للتجمع الوطني الديمقراطي، اللقاء عرف حضورًا مميزًا لمواطنينا بالخارج، وتخللته نقاشات بنّاءة. ومسؤولة حول مختلف القضايا المرتبطة بالجالية الجزائرية، لاسيما مساهمتها السياسية والاقتصادية. ودورها في دعم مسار التنمية الوطنية وتعزيز صورة الجزائر في الخارج.

كما شهد اللقاء مداخلة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي منذر بودن عبر تقنية التحاضر المرئي. حيث ألقى كلمة على الحضور أكد فيها على الأهمية الاستراتيجية للجالية الجزائرية بالخارج ودورها المحوري. في بناء الوطن والدفاع عن مصالحه على الساحة الدولية.

وقد أجمع الحضور في ختام اللقاء على ضرورة تكثيف وتنظيم مثل هذه اللقاءات التفاعلية، بما يعزز قنوات التواصل. ويكرّس الشراكة الفاعلة بين الجالية والوطن الأم.

