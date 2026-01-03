بودن: الجبهة الداخلية القوية أفضل حماية أمام القوى المهيمنة والتحولات العالمية

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم السبت، أن العالم يشهد عدة تحولات كما أن السياق الدولي حاليا معقد ويجب أن نواجهه بجبهة داخلية موحدة، لأنها أفضل حماية أمام القوى المهيمنة والتحولات العالمية.

وخلال تجمع شعبي نشطه الأمين العام للأرندي، بشلالة العذاورة ولاية قصر البخاري. قال بودن “أن العالم قبل سنوات ليس هو العالم اليوم هناك عدة تغيرات طرأت، واليوم وصلنا للأحادية القطبية. التي تريد أن ترسخ نفسها بعيدا عن الحلف الأطلسي وعن مؤسسات المحاكم الدولية. مستشهدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقال الرئيس الفنزويلي ومصيره الذي يبقى مجهول لحد الساعة”.

وأكد منذر بودن، أن الجبهة الداخلية القوية أفضل حماية أمام القوى المهيمنة والتحولات العالمية، وتعزيز وحدة الصف. قوة المؤسسات، والوعي الوطني هو أساس استقرار وسيادة الجزائر.

كما أضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن “هناك أصوات تدعي وتقول أنه لا مستقبل للجزائر. لكن نحن نقول أن الجزائر تسير بخطى ثابتة وهي في الطريق الصحيح رغم النقائص الموجودة. والغد سيكون أفضل لأننا سنعمل بجد وبنية صادقة من أجل تلك النقائص. وسنساهم كلنا في التشريعيات المقبلة لصناعة مستقبل أفضل للجزائر، ونواجه المستقبل ونحن مطمئنون”.

