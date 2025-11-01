بودن: الجزائر بقيادة الرئيس تبون تواصل البناء والإصلاح وفاءً لتضحيات أبنائها

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، أن الجزائر اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخطو بثقة نحو مستقبل واعد، وتواصل مسيرة البناء والتنمية والإصلاح، من أجل جزائر قوية، آمنة، مزدهرة، وفية لتضحيات أبنائها.

وفي كلمة ألقاها الأمين العام للحزب بمناسبة الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة التحرير المظفرة، قال بودن “نحتفل اليوم بالذكرى الحادية والسبعين. لاندلاع ثورتنا التحريرية المجيدة، تلك الثورة العظيمة التي دوّت في سماء الحرية والكرامة، وأضاءت طريق الشعوب التواقة إلى الاستقلال. وصنعت ملحمة خالدة سجّل فيها الشعب الجزائري أروع صور التضحية والفداء”.

مضيفا “في مثل هذا اليوم من عام 1954، انطلقت شرارة الحرية بإيمان راسخ وعزيمة لا تلين، بقيادة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فكانوا مدرسة في الوطنية والإباء، وقدّموا أرواحهم قرباناً لجزائر حرة أبية. فكل التحية والإجلال لأرواح الشهداء الطاهرة، وكل الدعاء بالرحمة والمغفرة لمجاهدينا الأبطال، أحياءً منهم وأمواتاً”.

كما أكد بودن أن الاحتفاء بهذه الذكرى ليس مجرد وقفة تاريخية نستحضر فيها الأمجاد، بل هو عهد جديد نُجدّده للمضي بثبات. على نهج الآباء والأجداد في بناء الوطن وصون سيادته وتعزيز وحدته الوطنية.

وواصل الأمين العام للحزب “فالجزائر اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تخطو بثقة نحو مستقبل واعد. وتواصل مسيرة البناء والتنمية والإصلاح، من أجل جزائر قوية، آمنة، مزدهرة، وفية لتضحيات أبنائها”.

بودن: نؤكد التزامنا بقيم الجمهورية وتعزيز مؤسسات الدولة خدمة لوطننا

وأوضح بودن أن التجمع الوطني الديمقراطي، وهو يستلهم من عبق الثورة ورمزية نوفمبر، يؤكد التزامه الثابت بالمساهمة الفاعلة في المسار الوطني. والدفاع عن قيم الجمهورية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ ثقافة العمل والجد والاجتهاد، خدمة لوطننا العزيز وشعبنا الأبي.

وفي ختام كلمته قال بودن” نسأل الله تعالى أن يحفظ الجزائر وشعبها، وأن يسدد خطانا جميعًا لما فيه الخير والصلاح. وأن يجعل ذكرى نوفمبر نبراساً نهتدي به نحو مزيد من التلاحم والتقدم والرخاء. عاشت الجزائر حرّة مستقلّة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

