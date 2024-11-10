بودن: الجزائر تسعى لتكون مصدرا رئيسيا للهيدروجين الأخضر

أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، أن الجزائر تمتلك بفضل مواردها الطبيعية الهائلة. موقعًا استراتيجيًا يمكنها من لعب دور محوري في الانتقال نحو مستقبل مستدام، وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي. في مجال الطاقة النظيفة، وتكون مصدرًا رئيسيًا لهذه الطاقة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، للأسواق الدولية.

وأوضح بودن خلال مشاركته، بإسطنبول حول موضوع الاقتصاد الأخضر، أنه في الوقت الذي تواجه فيه البشرية تحديات بيئية وطاقة غير مسبوقة. تتمتع الجزائر بمساحات صحراوية شاسعة تزيد عن مليوني كيلومتر مربع، مع معدل سنوي لأشعة الشمس يصل إلى 3900 ساعة. مما يجعلها واحدة من أغنى الدول في العالم بهذه الموارد الطبيعية. مضيفا وهذا ما يجعلها موقعًا مثاليًا لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية على نطاق واسع. مشيرا انه وبفضل بنيتها التحتية القوية في قطاع الغاز الطبيعي، يمكن للجزائر أن تصبح رائدة عالميًا. في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية.

كما أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني إلتزام الجزائر بشكل واضح بوضع إطار تشريعي يدعم هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقد شملت هذه الجهود إصدار قوانين تشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة. و تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ مشاريع مبتكرة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن هذه المبادرات تؤكد أن الجزائر تسعى ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة النظيفة. بل لتصبح أيضًا مصدرًا رئيسيًا لهذه الطاقة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، للأسواق الدولية، لا سيما في أوروبا.

الجزائر تمتلك كل المقومات اللازمة لتصبح لاعبا رئيسيا في الإقتصاد الأخضر العالمي

كما قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، أن تقاسم الكثير من التجارب الدولية الرائدة التي بامكانها الدفع بالحلول. و تحسينها أيضًا بما يتناسب مع الظروف المحلية والإمكانيات الكبيرة و المتاحة. من خلال دمج الطاقة المتجددة مع الزراعة المستدامة والابتكار التكنولوجي. وبما يمكن من تحويل مساحات صحراوية واسعة إلى محركات للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

في حين، شدد بودن على أن الجزائر تمتلك كل المقومات اللازمة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الأخضر العالمي. و أن التجار ب الناجحة لبعض الدول دليل واضح على أن البيئات الصحراوية، مهما بدت قاسية. يمكن أن تكون حاضنات للابتكار والاستدامة معًا، من خلال تعبئة الموارد الطبيعية والخبرات. والشراكات الاستراتيجية لبناء مستقبل مزدهر يحترم البيئة.

كما جاءت مشاركة نائب الرئيس منذر بودن في الاجتماع الذي ينظمه برلمان المناخ ومنظمة الأمم المتحدة للتنميةالصناعية (اليونيدو). باسطنبول ، ويشكل فرصة فريدة تجمع بين الخبراء الماليين وأعضاء برلمانات من 42 دولة.

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