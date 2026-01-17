بودن: الجزائر ماضية نحو الأفضل.. ولن نسمح بأي تقصير أو تعطيل

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، خلال تجمعه الشعبي بولاية البيض اليوم السبت، أن الجزائر ماضية نحو الأفضل، ولن يُسمح لأي تقصير أو تعطيل أن يعرقل مسار التنمية المحلية.

وقال بودن، أنه يؤمن بأن السياسات العمومية الناجحة تقوم على القرب من المواطن، والإنصات الفعلي لانشغالاته، والعمل على تحقيق تطلعاته. مؤكدا أن الجزائر ماضية نحو الأفضل، ولن نسمح لأي تقصير أو تعطيل أن يعرقل مسار التنمية المحلية.

وأوضح بودن، أن الأرندي خرج من القاعات واختَار الذهاب إلى المواطنين. وستجد دائمًا الحزب في صف السكان. مهمته الأساسية هي اللقاء المباشر بالمواطنين. ودعا جميع مسؤولي الدولة ألا يخلقوا هوة مع الشعب وألا يضعوا حواجز بين المواطنين والمسؤولين، حتى لا يُستغل أي فراغ.

وبالنسبة للمصادقة على قانون المرور، ذكر بودن، أنه ستتم المصادقة على قانون المرور الجديد يوم الأربعاء المقبل. مشيرا إلى أن حزبه قد ساهم في نقل أهم مطالب الناقلين والسائقين. التي أخذت أهمها بعين الاعتبار لتحقيق التوازن بين السلامة المرورية وحقوق المهنيين.

ورفض الأمين العام للحزب، أن ينجح صناع اليأس في تثبيط معنويات الشعب. مشيرا إلى أن هناك الكثير من النقائص ونحن أول من يعددها ويقترح حلولًا لها، لكن الجزائر بخير. ومن يقول إن الوضع أسوأ، نرد عليه أن الوضع أفضل، والأسوأ في ذهنه فقط.

كما أكد بودن، أن مشاركة المواطنين في اختيار المترشحين مبدأ أساسي. وسيعمل على أن ينبع القرار من إرادة القاعدة الشعبية ويعكس مطالب المواطنين الحقيقية.

مضيفا أن الحزب سيضع شروطًا واضحة لمترشحيه، وعلى رأسها الحفاظ على الأواصر مع المواطنين. الحفاظ على الطابع الشعبي، والبقاء دائمًا قريبين من السكان لضمان تمثيل فعلي وانصات حقيقي لمطالبهم.

وطمأن بودن، أن الحزب سيسجل كل الانشغالات المحلية، وجميع انشغالات السكان. وسيعمل على نقلها ومتابعتها لدى الجهات المختصة لضمان تحقيقها.

ومن جهة أخرى، قال بودن، أن حزبه سيناضل من أجل إنشاء جامعة بولاية البيض تضم تخصص بيطرة الإبل. تلبية لمطلب ملح لسكان المنطقة وتعزيز فرص الشباب في هذا القطاع الحيوي.

وبخصوص الاستثمار الفلاحي والأراضي، أكد بودن أن سيوصل صوت الشعب، بخصوص الاستثمار الفلاحي وأي مستثمر لم يبدأ فعليًا مشروعه أو لم يباشر استثماراته في القطاع الفلاحي من المفترض أن لا يُسمح له بالاستفادة من الأراضي، فالأرض لمن يخدمها ويستثمر فيها بجدية.

كما أكد بودن، على رفع مطالب الساكنة المتعلقة بتقريب الإدارة وتسهيل خدماتها لضمان حصول المواطن على حقوقه بسهولة ويسر، وتقوية التواصل بين الدولة والمواطن.

مشيرا إلى أنه يجب الإهتمام أكثر بالسياحة في ولاية البيض، مؤكدا أن حزبه سيعمل على إشراك المؤثرين المحليين والوطنيين. للتعريف بموروثها الثقافي والطبيعي، وجذب المزيد من الاستثمار والسياح.