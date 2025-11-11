بودن: المملكة المخزنية لن تستطيع أن تُرجع الشعب الصحراوي شعبًا مغربيًا

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، خلال تجمع شعبي بآريس بولاية باتنة، أن المملكة المخزنية، رغم كل التنازلات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي قدّمتها، لن تستطيع أن تُرجع الشعب الصحراوي شعبًا مغربيًا.

وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي خلال هذا التجمع الشعبي “أوضحنا للسفيرة الأمريكية بالجزائر. أن موقف الدولة الجزائرية من القضايا العادلة في العالم ليس موقفًا شخصيًا، بل هو تعبير عن الضمير الجمعي للشعب الجزائري بأكمله”.

وأضاف بودن “أكدنا أن المملكة المخزنية، رغم كل التنازلات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي قدّمتها. لن تستطيع أن تُرجع الشعب الصحراوي شعبًا مغربيًا”.

مشيرا أن هذه التنازلات كانت على حساب الشعب المغربي الشقيق، ولن تُغيّر من حقيقة أن القضية الصحراوية. هي قضية تقرير مصير لا تسقط بالتقادم.

وواصل بودن أنه خلال لقاءه مع السفيرة الأمريكية قالت أن قضية الصحراء الغربية طالت، غير أنه أكد وذكّرها بأن القضية الفلسطينية أيضًا طالت. لكنها ما تزال قضية حرية وعدالة وكرامة، فلماذا تكون الصحراء الغربية استثناءً؟

كما أردف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالقول “نؤمن أن الحق في تقرير المصير لا يُلغى بالزمن ولا يُفرض بالقوة. وأن صوت الشعوب الحرة أقوى من كل محاولات الالتفاف على التاريخ”.

