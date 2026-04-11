بودن: تشريعيات 2026 قد تكون الأقوى في تاريخ الجزائر

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، إنّ تشريعيات 2026 قد تكون الأقوى في تاريخ الجزائر، وذلك بفضل فتح رئيس الجمهورية لباب النقاش والاستشارة وتوسيع دائرة الحوار.

وفي كلمة له خلال تجمع شعبي نشطه بولاية سعيدة، قال بودن: “بعد التشريعيات. سنكون أقوى لدعم الأغلبية الرئاسية المرافقة لبرامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون”.

وأضاف بودن، أن حزبه يطمح إلى استرجاع مكانته كالشريك السياسي الأول لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ومن جهة أخرى، لفت بودن، إلى “أن الحزب زار 39 ولاية منذ المؤتمر السابع. والأرندي في ديناميكية سياسية غير مسبوقة لن تتوقف حتى نعيد لحزبنا مكانته المستحقة”.

كما تطرق الأمين العام للحزب، لزيارة بابا الفاتيكان والذي اختار الجزائر لأول خرجة له إفريقيًا وعربيًا. مشيرا إلى أن رمزية هذه الزيارة تتجاوز الجانب الدبلوماسي فقط.

وحول التعديل التقني للدستور، قال بودن، أنه نقل الجانب اللوجيستي إلى وزارة الداخلية. حتى تتفرغ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتأدية مهامها الأصلية.

ومن جهة أخرى، دعا بودن، إلى تنصيب مجموعة تتكوّن من موالين حقيقيين من كل أرجاء الوطن. من أجل مناقشة مشاكل هذه الشعبة ووضع حدّ لكل المحتالين والدخلاء عليها. مشيرا إلى أنه لا يمكن لوزارة الفلاحة أن تجد حلولًا دون استشارة الموالين.

وقال بودن، إنّ بعض الموظفين يتواطؤون مع المحتالين من أجل تضخيم أعداد رؤوس الأغنام. واستغلال تسهيلات الدولة وتحويلها عن الغرض المطلوب.

مشيرا إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي كان سبّاقًا لرفع انشغالات الموالين والدفاع عنها. وحرص على النزول إلى الميدان والالتقاء المباشر بالموالين في الأسواق والاستماع لانشغالاتهم. قائلا أن بعض الممارسات البيروقراطية تعيق مشاريع إستراتيجية.