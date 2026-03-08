بودن: تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها يعد من ركائز التنمية الوطنية وبناء دولة قوية

وجه منذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، كلمة للمرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 مارس من كل سنة، أين أكد أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة يعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية وبناء دولة عصرية قوية.

وجاء في كلمة رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي “نحيي اليوم بكل اعتزاز وإجلال المرأة الجزائرية. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن من مارس، وهو موعد رمزي نستحضر فيه مكانة المرأة ودورها المحوري. في بناء المجتمعات وصناعة مستقبل الأمم”.

وأكد بودن أن المرأة الجزائرية كانت ولا تزال عنواناً للتضحية والعطاء، فقد سطّرت عبر تاريخنا الوطني. صفحات مشرقة من النضال، بدءاً من مشاركتها البطولية في ثورة التحرير المجيدة، إلى حضورها الفاعل اليوم. في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مضيفا “إننا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي نؤمن إيماناً راسخاً بأن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها. في الحياة العامة هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية وبناء دولة عصرية قوية. فالمرأة الجزائرية أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف المسؤوليات التي تقلدتها. وأسهمت بفاعلية في خدمة الوطن وترقية المجتمع”.

هذا وثمن بودن الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في دعم مكانة المرأة. وتعزيز حقوقها، من خلال ترقية حضورها في مؤسسات الدولة، وتشجيع مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية. وفتح آفاق أوسع أمامها للمساهمة في مسار التنمية الوطنية.

كما أبرز بودن أن الإحتفاء بهذا اليوم ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو دعوة متجددة لمواصلة العمل. من أجل تمكين المرأة الجزائرية، وتعزيز دورها في مختلف مجالات الحياة. وترسيخ ثقافة المساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع قيم مجتمعنا وتطلعات شعبنا.

وواصل بودن في كلمته “إذ نحيي المرأة الجزائرية في كل مواقعها: الأم المربية، العاملة، المجاهدة. والإطار والكفاءة الوطنية، فإننا نجدد التزام حزب التجمع الوطني الديمقراطي بمرافقة كل المبادرات. التي من شأنها دعم المرأة وتمكينها والمساهمة في بناء جزائر قوية ومزدهرة. وهي مناسبة لنحيي نساء الأرندي جميعا ونحييهم على وفائهن للحزب وحضورهن اللافت والفاعل في هياكله”.

