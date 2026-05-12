بودن: “تم الإمضاء على 63 قائمة انتخابية ولم يتبق الكثير لإنهاء القوائم كلها”

كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، بودن منذر، أنه تم الإمضاء على 63 قائمة انتخابية ولم يتبقَّ الكثير لإنهاء القوائم كلها.

وأكد بودن أن مرشحي “الأرندي” من الكفاءات. ومهمة ضبط القوائم صعبة “لأننا نتعامل مع مترشحين لديهم حماس للترشح والدفاع عن دوائرهم”.

وقال بودن إن قوائم “الأرندي” اليوم فيها انسجام وتنوع “وبهذا نضمن تمثيلًا عادلًا وقادرًا على تمثيل كل فئات المجتمع”

وأشار بودن، إلى أنه زار 49 ولاية في ظرف قياسي وأحدث جدلًا وديناميكية كبيرة تحدثت عنها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. لكنها ليست سلبية، بل تدل على أن “الأرندي” يحرص على التواصل مع المواطنين.

وأشار الأمين العام لـ “الأرندي” إلى صعوبات واجهتهم في كثير من الأوقات لضبط القوائم. إذ إن المهمة صعبة جدا في الاختيار بين المترشحين. مؤكدا أن الاختيار يكون دائما من نصيب الأكثر شعبية وحضورًا.

وأضاف بودن أنه بالرغم من أن “الأرندي” حزب كبير وعريق إلا أنه “كان لديه أخطاء إلى جانب كثير من الإنجازات.. ولا تستطيع أخطاء بعض المسؤولين أن تغطي على صلاح الحزب”.

كما تطرق بودن إلى أن “الرئيس الأسبق الراحل، ليامين زروال، كان المساهم رقم واحد في استرجاع الاستقرار والأمن في الجزائر”.

وتابع في هذا السياق أن “الأرندي ولد بـ (الموسطاش). ونحن فخورون بذلك لأنه ولد في خضم المعاناة والمقاومة وأرجع الثقة للمواطن الجزائري.