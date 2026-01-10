بودن: تم نقل مطالب الناقلين إلى أعلى السّلطات في البلاد

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، اليوم السبت، أنه تم نقل جميع مطالب وانشغالات الناقلين إلى أعلى السلطات في البلاد، كما تم تخصيص أكبر ميزانية لقطاع الأشغال العمومية لتهيئة وتحسين شبكة الطرقات.

و خلال تنشيطه تجمعًا شعبيًا بولاية عين وسارة، تطرق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي. إلى مشروع قانون المرور وانشغالات الناقلين، حيث أكد أن الناقلين اعتبروا مشروع هذا القانون قد يكون غير واضح في بعض المسائل.

مشيرا أن اللقاءات المباشرة التي جمعته مع المحتجين مكنت من بلورة تصور دقيق وواضح حول انشغالاتهم الحقيقية. أين تم نقل جميع مطالبهم وانشغالاتهم إلى أعلى السلطات في البلاد، وهذا بعد لقاءه بحوالي 150 ناقلًا ببريكة.

هذا وقدم بودن تحية خاصة للناقلين على حسّهم الوطني، وروح المسؤولية التي لمسها فيهم خلال هذا اللقاء. مشيرا أنه بعد النقاش الصريح الذي دار بينهم وإيصال الانشغالات مباشرة إلى السلطات العليا. تم رفع الاعتصام الذي دام أسبوعًا كاملًا.

وفي سياق حديثه، أكد الأمين العام للأرندي، أن الهدف من مشروع قانون المرور هو حماية المواطن والسائق. وتحميل المسؤولية لكل المتدخلين، بما فيهم الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات.

كما أشار أنه تم تخصيص أكبر ميزانية لقطاع الأشغال العمومية لتهيئة وتحسين شبكة الطرقات على المستوى الوطني.

