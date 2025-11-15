بودن حول العفو عن صنصال: نُثمن حكمة رئيس الجمهورية وندعوه للعفو عن بعض الحالات

ثمّن منذر بودن، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، العفو الانساني الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص صنصال، كما دعاه إلى العفو عن بعض الحالات.

وخلال التجمع الشعبي الذي نشّطه الأمين العام للأرندي بولاية بني عباس اليوم السبت، أكد بودن أن حزبه يتفاعل مع كل القضايا الوطنية. كما تفاعل مع العفو الإنساني الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون بطلب من الرئيس الألماني.

وأشار بودن أن هذا القرار يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية، موضحا أن هذا الشخص محل حكم قضائي نهائي. وهذا قرار قانوني وفعل دبلوماسي.

كما أكد ذات المسؤول أن العفو أو الإفراج الإنساني بناءً على طلب رئيس دولة أمر معمول به بين الدول، واستشهد بما حدث مع ألمانيا وتركيا. بخصوص قضية صحفي الألماني ذو أصول تركية، والذي اتهمته حكومة أردوغان بالعمالة والارهاب ودامت المفاوضات مدة سنة كاملة. بين البلدين حيث لعب الرئيس الألماني دورا مهما في إطلاق سراحه سنة 2018.

وفي حديثه قال بودن “إنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إيمانه عميق بالحوار الشامل ولم الشمل مادام ذلك يخدم المصلحة الوطنية العليا. نحن اليوم أمام مرحلة تغلب فيها لغة الحوار على لغة الخصام ونفتح أبواب الأمل لكل من أخطأ في لحظة انفعال تجاوزت القانون. وهي رؤية نثمنها ونضع ثقتنا الكاملة في حكمة رئيس الجمهورية وقدرته على احتواء الجميع. في إطار ما يعزز وحدة الوطن ويقطع الطريق أمام تجار اليأس وندعوه للعفو عن بعض الحالات. ونلتمس منه استعمال صلاحياته الدستورية من أجل تعزيز الجبهة الداخلية وطي صفحة الماضي وهي خطوة ضرورية. لبناء مستقبل تسوده الثقة والوحدة بعيدا عن الإقصاء والانقسام”.

وواصل بالقول “في هذا الإطار نؤكد أن احترام القانون وثوابت الأمة ومؤسسات الدولة هو الأساس الذي يصون وطننا ويحفظ مكتسباته. لكن هذا لا يعني الانجرار وراء القصف والشتم والتجريح أو التشكيك في مقومات الهوية الوطنية وإثارة الفتنة بن أبناء الشعب الواحد”.

