بودن: سنُرافع ليكون لتمنراست مطار دولي يضاهي مطار العاصمة

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، أنه حزبه سيرافع من أجل أن يكون لولاية تمنراست مطار دولي يضاهي بل وأكبر من المطار الدولي للعاصمة.

وأكد الأمين العام للأرندي، خلال التجمع الشعبي الذي عقد بولاية تمنراست ، أنه تقريبا كل خطوط الطيران. التي تربط أوروبا الشرقية والغربية وحتى أمريكيا الشمالية بافريقيا تمر عبر أجواء ولاية تمنراست. وهذا يعد دافعا ايجابيا وحفزا قويا ليكون لهذه الولاية مطار دولي.

وأضاف بودن أن الخطوط الجوية الجزائرية وبعد اقتناء الطائرات يجب أن تسطر برنامجا خاصا، وهذا بدعم من الحكومة لاقتناء المزيد من الطائرات. مشددا على ضرورة توفر كل الخطوط نحو العواصم الإفريقية انطلاق من تمنراست.

من جهة أخرى، قال بودن أنه آن الأوان لتكون تمنراست عاصمة لحركية سياحية واقتصادية وسياسية للساحل. مضيفا أن الجزائر فخورة بإرثها التاريخي بامتدادها وعمقها الإفريقي بكونها قطب في الساحل والذي لن يكون إلا الجنوب الكبير وتمنراست عاصمة له.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور