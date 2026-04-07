بودن في خرجة ميدانية وسط العاصمة

أشرف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي”، منذر بودن، اليوم الثلاثاء، على نشاط ميداني جواري بشوارع وسط العاصمة.

وجاء هذا النشاط مواصلةً لنهج الجوارية والقرب من المواطن، وفي خطوة تعكس الإيمان الراسخ بأن السياسة الحقيقية تبدأ من الإنصات المباشر لانشغالات المواطنين.

وخلال هذه الخرجة الميدانية، التقى بودن بعدد من المواطنين، وخاض معهم نقاشات صريحة وثرية، استطلع من خلالها آراءهم. وكذا تطلعاتهم بشأن الطبقة السياسية، وانتظاراتهم من الفاعلين السياسيين في هذه المرحلة.

هذه اللقاءات الميدانية تؤكد أن بناء الثقة يمر عبر الحضور وسط الناس، والاستماع إلى انشغالاتهم، وتحويل تطلعاتهم إلى رؤى ومبادرات واقعية تخدم الوطن والمواطن.