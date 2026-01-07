بودن في نشاط جواري ببوسعادة: تثمين الذاكرة الوطنية والتأكيد على أولوية انشغالات المواطن

أشرف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، على نشاط حزبي جواري ببلدية سيدي امحمد بمدينة بوسعادة، في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على انشغالاتهم.

واستهل الأمين العام لـ الأرندي نشاطه بزيارة إلى متحف العقيدين الشهيدين سي الحواس وعميروش، تنقل بعدها إلى منطقة جبل ثامر، حيث وقف وقفة ترحم على أرواح الشهداء بالموقع التاريخي الذي شهد سقوط الشهيدين في ساحة الشرف، مجددًا التأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصون تاريخ الثورة التحريرية.

وخلال اللقاءات الجوارية التي جمعته بالمواطنين، أكد منذر بودن حرصه على العمل من أجل نقل انشغالات الساكنة إلى الجهات المعنية. مشددًا على ضرورة تعزيز التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات المواطنين بما يحقق تحسين الإطار المعيشي بالمنطقة.

وفي سياق آخر، تطرق الأمين العام للأرندي إلى مشروع قانون المرور الجديد مؤكدا أنه ما يزال قيد النقاش والإثراء. داعيًا إلى تغليب مصلحة المواطن عند صياغة أحكامه النهائية، بما يحقق السلامة المرورية دون المساس بحقوق المواطنين.

كما حيّا منذر بودن، قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي باستيراد مليون رأس ماشية. معتبرًا أن هذا القرار يعكس شجاعة سياسية وإرادة حقيقية لتجسيد العيش الكريم للمواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.