بودن: قانون تجريم الاستعمار رسالة سيادية واضحة ترفض أي إملاءات خارجية

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني، اليوم السبت من ولاية خنشلة، أن قانون تجريم الاستعمار، يعد رسالة سيادية واضحة ترفض أي إملاءات خارجية وتؤكد أن الجزائر تُسَيِّر شؤونها بقرارها الحر.

وخلال تجمع شعبي نشطه الأمين العام للأندي اليوم، قال بودن أن “قانون تجريم الاستعمار، يعد رسالة سيادية .واضحة ترفض أي إملاءات خارجية وتؤكد أن الجزائر تُسَيِّر شؤونها بقرارها الحر”.

وفي سياق كلمته، أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني، رفض السرديات النيوكولونيالية. والتي تعد تنبيه مباشر لبعض التيارات الفرنسية التي ما تزال أسيرة خطاب الهيمنة القديمة.

كما أشار بودن، إلى دعم مسار الاحترام المتبادل بين الشعبين الجزائري والفرنسي دون نسيان الماضي وآلامه.

وفي سياق آخر، أكد بودن أن قانون البلدية، سيجعل رئيس البلدية قائدًا حقيقيًا لمدينته وصاحب سلطة داخل نطاقها. مما يعزز الحكم المحلي ويقوي المساءلة والفاعلية.

